CIUDADANOS RECLAMAN EN REDES DE LAYDA POR TRANSBORDOS Y RUTAS

Ciudadanos campechanos reclaman en las redes sociales oficiales de la gobernadora Layda Sansores San Román durante la transmisión del Martes del Jaguar, donde exigen la cancelación de los transbordos y un reordenamiento claro de las rutas y paraderos del transporte público. Los mensajes evidencian el creciente descontento por los cambios aplicados al sistema, que mantienen a miles de usuarios en incertidumbre y a la espera de respuestas directas de la mandataria estatal.