¿INEPTOS O PENDEJOS?

Por: Víctor Alberto Améndola Avilés

4 años… 4 años…

4 años tuvieron para presentar la única y maldita cosa que han hecho en lo que va de gobierno.

Y la hicieron mal.

Poniendo nombres a rutas como si fuéramos Guadalajara, Puebla, CDMX o Monterrey… y no una de las ciudades más pequeñas poblacionalmente de las 32 capitales del país.

Según datos de Wikipedia tomados en el Censo Nacional de 2020… (o al revés) Datos del Censo Nacional 2020 tomados en Wikipedia ()… de verdad que prefiero reírme antes que mentarle la madre a los pendejos que tomaron esas decisiones…

Campeche es la Cd Capital # 25 en tamaño de población.

Es decir, somos la OCTAVA más pequeña de todo el país.

Usaron nombres rimbombantes a las rutas…

Eje Norte, Eje Oriente, Eje Central, Oxxo Central Sur… Fracciorama Norte; etc.

O sea… CUÁNDO en la p*tª vida en nuestro estado habíamos usado esos términos para ubicarnos geográficamente????

Nunca. Jamás.

Que hace faltan esos términos para describir mejor la distribución de la ciudad?

Quizá. Es probable.

Pero esa NO es la forma como ubicamos los lugares de una ciudad TAN pequeña como la nuestra.

Mérida tiene el uso popular de “Oriente” y Poniente”.

Las calles de la ciudad de Puebla se ubican siguiendo un plano de cuadrícula con calles numeradas en cuatro direcciones: Oriente, Poniente, Norte y Sur. Que es medio enredado para alguien que no es de ahí, es otra historia. Pero el Poblano se ubica perfectamente.

PERO son ciudades GRANDES.

CDMX: la ciudad la “parten” dos grandes Avenidas: Insurgentes (Sur y Norte) y a esta la divide precisamente la Glorieta de Insurgentes; y la Avenida Reforma. Ambas construidas en el Porfiriato.

Ya después vinieron los Ejes que se construyeron en la época de Hank González en 1978.

Y así caso por caso. Guadalajara con su Mi Tren Ligero (SITEUR) y Monterrey con su Metrorrey.

Campeche es hoy, un soberano desmadre… tarifas que cuando se apliquen, van a generar un descontento social de pronósticos reservados.

Rutas que carecen de lógica alguna.

Nombres que debe haberlos bautizado la p*tª madre que los parió (bendito seas José Saramago!!).

Un Tren Ligero, que traslada al conductor y a dos o tres miembros de la Guardia Nacional.

Y mientras eso sucede, mientras ejecutan cristianos y cristianas en Palizada y pueblos circunvecinos; Laurita prepara su próximo musical, una Oda a los Orates; y el sobrinito Gerardito se sigue llenando las alforjas con los moches de los chinos…

Ay Sansorismo!!! Jamás imaginé que tu hambre depredadora fuera tan insaciable.

Solo se compara con tu enorme ineptitud y estupidez gubernamental.

Décadas robando: el papá; la hija, las hermanas, los sobrinos…

Ojalá y al menos eso nos sirva para despertar de este enorme letargo.

V. Améndola

Rōnin