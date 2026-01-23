Hay otra encuesta donde el 90 por ciento de los entrevistados dice que NO va votar por los guindas, que presumieron verdadera transformación, pero que se convirtieron en una auténtica decepción…

Don Julián llegó a la reunión vespertina medianamente satisfecho. Imprimió varias gráficas sobre el resultado de algunas encuestas sobre preferencias electorales y se las mostró a sus amigos de tertulia para que externaran su opinión.

–“Según Laencuesta.mx, les aleccionó, si el partido naranja se une con los azules, ganan la elección con cinco puntos de ventaja a los guindas, si este se alía a su vez, con los verdes y los petistas; en caso de que cada uno de esos partidos vaya solo a los comicios, tendríamos un empate técnico de alrededor del 33 por ciento” observó.

–“Creo que es una de las encuestas que más se acerca a la realidad, le respondió el poeta Casimiro, hay otra de la consultora Demoscopia, que ubica una diferencia entre los guindas y los naranjas de menos del seis por ciento, o sea prácticamente están empatados, pues falta mucho para que empiecen las campañas y todo puede pasar”.

–“Yo tengo otro sondeo, intervino doña Chela, en donde el 90 por ciento de los encuestados dice que NO va votar por los guindas, tampoco me dicen por quién van a votar pero sí dicen que nunca lo van a hacer con los que presumieron la verdadera transformación, pero que se convirtieron en una auténtica decepción”.

–“Ese es otro dato que tenemos que considerar, opinó por su lado el bolero don Memín. En las encuestas donde los guindas presumen que llevan amplia ventaja, hay un grueso segmento, de entre el 20 y el 25 por ciento que no responde, o dice que no sabe. Son los clásicos indefinidos, que sí van a votar pero desconfían de los encuestadores. Por lo común, este bloque de personas no respaldan al partido oficial”.

—“Últimamente has estado muy certero en tus comentarios, le dijo al bolero el anciano Julián. Y qué bueno, eso habla de que te estás informando bien y que estás fundamentando bien tus opiniones. Y así está la mayor parte del pueblo. Hablan con argumentos y razonan muy bien lo que plantean, lo cual es bueno para la consolidación de la democracia, pues cuando hay convicciones, ni el más grande soborno los puede hacer declinar”.

–“Creo que vamos a tener una elección no solo reñida y competida, donde la diferencia entre el primero y el segundo lugares será de solo unos cuantos puntos porcentuales, es decir, habrá una elección razonada y eso siempre beneficia a los que luchan contra el sistema, así que no están equivocadas las encuestas que mencionas” le dijo el poeta a don Julián.

–“En resumen, expresó doña Chela, agarra lo que te regalen los candidatos oficiales y el Gobierno, pero vota por quien consideres la mejor opción, así debió haber sido siempre y esperemos que ahora, ni con todo su caudal de dinero sucio y corrupto, los del Gobierno van a poder engañar al pueblo” remató.