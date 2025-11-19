EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 19 DE NOVIEMBRE DE 2025

ASESINATO, TRAS VISITA PRESIDENCIAL.

Los Rozones, de La Razón de México, comentan del asesinato de la regidora de Palizada tres días después de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a ese municipio. Reproducimos.

“Y es ahora Campeche, entidad donde gobierna Layda Sansores, la que está bajo las miradas por sucesos de crimen y violencia… Anoche se dio a conocer que la síndica jurídica del municipio de Palizada, Karina Aurora Hernández, fue asesinada a tiros por sujetos que se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta. La morenista fue candidata del partido guinda a la presidencia municipal, pero perdió ante el petista Pedro Ayala. La fiscalía estatal informó que ya indaga los hechos luego de que sus agentes acudieran al Hospital General, donde se había reportado el ingreso de una mujer lesionada por proyectil de arma de fuego… La gobernadora lamentó el fallecimiento y ofreció honrar su memoria con verdad y justicia. Pendientes.”

¿Y cómo podrá honrar con la verdad si miente todos los días? ¿Cómo podría ofrecer justicia quien sólo trajo desgracia, zozobra, inseguridad, desempleo y pobreza a Campeche? La síndica no recibió atención médica en Palizada porque su centro médico no tenía medicamentos ni personal. La trajeron a la capital, donde sí había personal, mas no insumos. Que tragedia. ¿Había algún mensaje implícito en el asesinato tras la gira presidencial?

SHEINBAUM REPRIME A MANIFESTANTES.

Y mientras Michoacán arde en llamas con el incendio de al menos una docena de vehículos por parte del CJNG, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó el traslado a los reclusorios Norte y Sur de la Ciudad de México, de 19 jóvenes detenidos en la marcha desde el pasado sábado, y busca imputarles cargos graves como tentativa de homicidio, lesiones y daños. En los videos que circulan en redes se aprecia que fueron golpeados, quizá hasta torturados.

Sin embargo, en Michoacán, donde los presuntos sicarios quemaron autobuses, tractocamiones y volquetes en 16 municipios, y paralizaron carreteras federales y estatales por más de seis horas apenas el gobierno de Sheinbaum ordenó un operativo para detener a un líder del CJNG, sólo fueron abatidos dos criminales y detenidas 12 personas. El contraste es brutal.

Pareciera que en México es más grave marchar y protestar para exigir resultados al gobierno de Claudia Sheinbaum, que trabajar para el crimen organizado. Si así pensaba amedrentar a la inconforme ciudadanía, le salió el tiro por la culata. Ya se alista otra marcha pacífica para el jueves, y la consigna es la misma: “¡Fuera Claudia!”. ¿A cuántos manifestantes más encarcelará la represora presidenta?