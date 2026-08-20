ALITO LLEVA A LA ONU DENUNCIAS CONTRA EL GOBIERNO MEXICANO

-ACUSA PERSECUCIÓN POLÍTICA Y VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, informó que presentó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una denuncia contra el Gobierno de México por presuntas violaciones a tratados internacionales en materia de derechos humanos, democracia y libertades fundamentales.

Desde la sede del organismo en Nueva York, Moreno Cárdenas aseguró que acudió para denunciar presuntas violaciones a la Convención de Palermo, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Carta de las Naciones Unidas. Afirmó que en México existe persecución política contra opositores, periodistas y ciudadanos que expresan opiniones distintas al gobierno.

El también senador sostuvo que expondrá ante la ONU presuntas irregularidades relacionadas con el funcionamiento de las instituciones democráticas, el sistema electoral y el Poder Judicial. Añadió que su partido continuará llevando estas denuncias a organismos internacionales, como previamente lo hizo ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al asegurar que la comunidad internacional debe conocer la situación que, afirmó, enfrenta el país.