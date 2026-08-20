EL GOBIERNO DE LAYDA NO LE AVISÓ A LOS FIESTEROS QUE YA NO HABRÁ FERIAS EN EL FORO “AH KIM PECH” POR EL TEATRO QUE CONSTRUIRÁ, LAMENTAN

-“QUE HAGA EN ESE ESPACIO UN RECINTO FERIAL COMO EN CARMEN”

Al revelar que el Gobierno del Estado no les ha informado de la obra que realizará en el Foro “Ah Kim Pech”, fiesteros señalaron que sólo el Ayuntamiento les anunció que no le dieron esa sede, ante lo cual serán ocupados los alrededores del Parque Campeche y calles aledañas durante las ferias de San Román y San Francisco.

Rogelio Loeza Chi, presidente de la Unión de Vendedores, Locatarios y Diversiones del Parque Campeche, afirmó que el único espacio digno para una feria es el Foro “Ah Kim Pech”, y ya no queda más que ir a Chiná, pero la gente no iría por falta de transporte y se pondría fin a una tradición.

Dijo que acudió al Palacio de Gobierno para pedir que al menos este año les permitan ocupar dicho espacio, y que mediten la decisión de cerrar el foro a las ferias por tratarse de un buen lugar para realizarlas. “En vez de un teatro o lo que vayan a hacer, que mejor hagan un recinto ferial, pues Carmen lo tiene y nosotros no”, propuso.