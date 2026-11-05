INE SIGUE SIN PRESENTAR DENUNCIA CONTRA TADDEI! ASEGURAN QUE SOLO FALTAN LOS “ÚLTIMOS DETALLES”

El Instituto Nacional Electoral (INE) todavía no presenta la denuncia anunciada contra Guadalupe Taddei, pese a que, según declaraciones de su presidenta interina, Blanca Cruz, el documento se encuentra prácticamente listo y únicamente faltan algunos detalles para concluirlo.

Cuestionada sobre si la denuncia ya había sido presentada, Cruz reconoció que el procedimiento continúa en manos de los equipos jurídicos del organismo electoral, sin precisar una fecha para su formalización ante las autoridades correspondientes.