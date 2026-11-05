SINDICATO EXIGE AL COBACAM CUMPLIR 4 ADEUDOS LABORALES

-Incremento salarial, prima de antigüedad, prima de retiro y renivelación y homologación salarial son los pendientes

El Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (Sutcobacam) exigió a las autoridades del Cobacam resolver 4 pendientes laborales que afectan a sus agremiados: el pago del incremento salarial de 2026, la prima de antigüedad, la prima de retiro y la renivelación y homologación salarial.

A través de un comunicado fechado ayer 4 de noviembre, la secretaria general del sindicato, Ana Isabel May Cardeña, señaló que existen retrasos en el cumplimiento de dichas prestaciones, así como diferencias en los cálculos de algunos pagos, ante lo cual exige revisar los casos y entregar a los trabajadores un desglose de las cantidades que les corresponden.

Uno de los principales reclamos corresponde al incremento salarial de 2026, cuyo pago tenía como fecha límite el pasado 30 de octubre, según convenio firmado ante el Juzgado Laboral, pero el plazo venció sin que los trabajadores recibieran respuesta favorable y por eso el sindicato demandó una fecha concreta para cumplir con el compromiso.

También denunció que persiste desde hace más de 6 años el rezago en el pago de la prima de retiro, contemplada en la cláusula 79 del Contrato Colectivo de Trabajo, e indicó que algunos trabajadores sólo han recibido pagos parciales, mientras otros permanecen a la espera de la autorización de su retiro debido a la falta de esta prestación.

Respecto a la renivelación y homologación salarial, el Sutcobacam señaló que todavía no existe información oficial sobre la fecha en que se realizarán los pagos, y recordó que en 2024 fueron beneficiados 180 trabajadores y que para este año se contempla incluir a 120 empleados que cumplan con los requisitos establecidos.

May Cardeña precisó que los 4 asuntos forman parte de las mesas de negociación de la revisión laboral, en el marco del emplazamiento a huelga, por lo que reiteró el llamado a las autoridades para que cumplan los compromisos adquiridos y entreguen respuestas por escrito sobre cada uno de los pendientes.