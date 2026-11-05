“IEEC PROTEGE A ALCUDÍA AL DECLARARSE INCOMPETENTE PARA SANCIONAR POR VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO”, DENUNCIA DELMA RABELO

-Acusa a las autoridades electorales de favorecer al magistrado.

La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Delma Rabelo Cuevas, acompañada de su abogado José Marrero, acudió al Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) para impugnar el acuerdo de la Junta General Ejecutiva con referencia JG-A184-2026, mediante el cual el Consejo General se declara incompetente para sancionar al actual presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche (TSJE), Pedro Alcudia Vázquez, por violencia política en razón de género.

Acusó a la institución de obstaculizar la aplicación de medidas de protección a su favor y denunció presuntas irregularidades en la atención de su caso que mantiene desde hace más de un año contra quien fuera consejero jurídico del Gobierno del Estado y actualmente preside un tribunal.

Rabelo Cuevas explicó que acudieron a impugnar el acuerdo porque el instituto “se lava las manos” al decir que no es de su competencia hacer cumplir las medidas de apremio, cuando, sostuvo, el IEEC sí tiene competencia.

El abogado José Marrero detalló que el 21 de octubre de este año la diputada solicitó al IEEC imponer medidas de apremio a su agresor por violar las medidas cautelares que originalmente le habían concedido y que reactivó la Sala Jalapa en la sentencia del 13 de octubre. Señaló que, aunque el escrito fue recibido el 21 de octubre —como consta en el sello de oficialía electoral—, el acuerdo de la Junta General Ejecutiva señala que fue interpuesto el 22 de octubre.

Marrero explicó que la Junta General Ejecutiva tiene únicamente cuatro días para emitir las medidas de apremio correspondientes o mayores medidas de protección, por lo que la resolución debió emitirse el 25 de octubre, conforme al artículo 72 del reglamento de quejas del propio instituto, que establece que en temas de violencia política de género deben dictarse las medidas pertinentes aunque no haya proceso electoral en curso. Sin embargo, el acuerdo se emitió hasta el 28 de octubre y se notificó el 4 de noviembre, lo que representa una dilación de 13 días.

Marrero informó que continuarán por la vía institucional y acudirán ante el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, y de ser necesario a la Sala Jalapa y a la Sala Superior. Por su parte, la diputada Rabelo Cuevas cuestionó la confianza que puede generar el organismo ante la próxima elección de 2027.