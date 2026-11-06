¿UBER O TAXI?

El dilema debe resolverse mediante una salida salomónica: que se permita a unos y otros prestar el servicio, y que la ciudadanía decida a quién prefiere. No hay de otra.

–“Tremenda polémica se ha armado entre la ciudadanía, los taxistas, los prestadores del servicio de transporte por plataformas digitales y los usuarios del servicio, para definir quién presta mejor atención. Los momios van al parejo, pero parece que los simpatizantes de Uber, Didi y demás plataformas son mayoría” narró el bolero don Memín a sus amigos de tertulia.

–“En lo personal, me inclino por una solución salomónica, opinó doña Chela. Es decir, que se permita a los prestadores del servicio por plataformas digitales trabajar sin el acoso de los inspectores del transporte, y que los taxistas tradicionales mejoren su atención y su eficiencia, porque las quejas contra ellos son abrumadoras” sentenció.

–“No hay que perder de vista un tema importante, recordó el viejo Julián, ya que el director de la agencia de transporte ya confesó que perdieron una demanda millonaria contra Uber por haber detenido sus unidades sin el debido proceso. O sea, como siempre, actuaron arbitrariamente, violentando las disposiciones legales. ¿Quién va pagar la multa? ¿Saldrá del bolsillo del funcionario o una vez más el Gobierno va usar el dinero de los contribuyentes para tapar sus ineptitudes?”.

–“Es imposible luchar contra la modernidad, terció el poeta Casimiro. En todo el mundo operan los taxis por plataformas como Indrive, Uber, Didi y otras ¿por qué en el terruño se cierran a esa opción? Desde hace años existe una ley antimonopolio, y de siempre son las quejas por el pésimo servicio que prestan los taxis tradicionales, así que la solución correcta es que todos trabajen, y que se ganen con la calidad, la preferencia ciudadana”.

–“Bueno, eso ocurriría en una sociedad con un Gobierno razonable y propositivo, pero aquí lo que tenemos es a una administración que todo lo hace con las patas y que comete torpeza tras torpeza sin que se le sancione por eso, agregó don Memín. La Tía prometió en su campaña que permitiría la operación de los taxis de plataforma, pero vean qué ha hecho su Gobierno, todo lo contrario, como siempre. No tiene palabra y además la amnesia ya la domina por completo”.

–“Así es, coincidió doña Chela. No olvidemos que en su campaña de 1997, jugó un papel importante la agrupación de taxistas “las abejitas”, que desde entonces, hace casi 30 años, pedían que se les permitiera trabajar, pero los gobiernos de aquél entonces se lo negaron. ¿Cambió algo con la llegada de la señora pelirroja? Absolutamente nada, al contrario, arreció el hostigamiento y persecución en contra de quienes prestaban el servicio sin estar afiliados al sindicato del volante” reprochó.

–“La única solución del tema está en manos del ciudadano. Que los usuarios del servicio decidan qué servicio tomar y que todos se esmeren en dar calidad y seguridad a los ciudadanos. Eso merece nuestra sociedad, no sé qué tanto le cuesta al Gobierno entender este asunto tan simple” lamentó.