“DEJAN MUCHO QUE DESEAR”; AUTORIDADES ELECTORALES DE CAMPECHE ENCUBREN A ALCUDIA: ABOGADO

—Sala electoral federal no validó ni ratificó nombramientos; sólo resolvió que la validez o invalidez de los magistrados del TSJE no es competencia de la materia electoral

San Francisco de Campeche.- Al aclarar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no validó ni ratificó el nombramiento de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, incluido el de su presidente, Pedro Alcudia Vázquez, sino que resolvió que la validez o invalidez de dichos nombramientos no es competencia de la materia electoral, el abogado José Marrero recriminó que las autoridades electorales dejen mucho que desear al encubrir a personajes que sólo están de paso.

El litigante aseveró: “Las autoridades electorales, tanto administrativa como jurisdiccional en Campeche, están dejando mucho qué desear ante la exigencia de que resuelvan conforme a derecho, pues encubren a personajes (en referencia a Alcudia Vázquez) sin arraigo en la entidad que sólo están de paso, en lugar de proteger a las campechanas y los campechanos, específicamente a la diputada Delma Rabelo”.

Consideró importante observar lo que pasa a nivel nacional con el caso de Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE. “Tanto encubrir y ayudar a Morena, ahora ellos mismos están exhibiéndola. Creo que las autoridades locales en materia electoral deben de verse en ese espejo y evitar encubrir a cualquier autoridad que esté violentando las leyes electorales”, expresó.

“Es hacer cumplir la ley, que es su trabajo y para eso se les paga. Ojalá se vean en el espejo de Taddei”, insistió, y señaló que se encubrió a Morena y se ayudó a generar mayorías y supermayorías artificiales, cuyas consecuencias hoy se ven, pues son los primeros que están exhibiendo y pidiendo que se le sancione.

Asimismo, explicó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió sentencias la semana pasada respecto a los juicios generales promovidos por diversas diputadas y diputados del Congreso del Estado de Campeche en contra del nombramiento de dos magistrados del TSJE, en los expedientes 90 y 91 de este año. “¿Qué fue lo que resolvieron?, que el tema de la validez o invalidez de los nombramientos de los magistrados previo a la Reforma Judicial no es competencia de la materia electoral”, puntualizó.

Marrero subrayó que, en la misma sentencia, la Sala Superior señala que, si se trata de impugnar la validez o invalidez de esos nombramientos, se tiene que recurrir a otra instancia, pues no es materia electoral. “Eso ya quedó claro, no hay ninguna ratificación de ningún nombramiento, ni la validación de ningún nombramiento. Simplemente la Sala Superior dijo: yo no atiendo este tema, le corresponde a otra autoridad jurisdiccional, como los juzgados de Distrito, tribunales colegiados o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, afirmó.