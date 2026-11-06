TRAS BESO Y PROMESA DE AYUDA DE LAYDA PARA RECUPERAR A SU HIJO, EMMANUEL SE PLANTA EN EL PALACIO DE GOBIERNO ANTE LA FALTA DE RESPUESTA

—Ya van 3 semanas desde que fue sustraído de manera violenta de su casa y ninguna autoridad investiga cómo llegó a Playa del Carmen

San Francisco de Campeche.- El abrazo y el beso de la gobernadora Layda Sansores San Román, a quien entregó documentación en la que expone su caso y las omisiones de la autoridad competente, así como la promesa de ayuda, no fueron suficientes para Emmanuel Sandoval, originario de Hampolol, pues hasta el momento no obtiene respuesta. Ante ello, decidió realizar una protesta pacífica en los bajos del Palacio de Gobierno para pedir audiencia con la mandataria estatal.

Acompañado del abuelito de su hijo Emiliano, quien, precisó, fue sustraído hace 3 semanas, el inconforme expuso que viene en busca del apoyo institucional que necesita para saber cómo está su vástago.

Resaltó que tanto él como la mamá tienen derecho a pasar tiempo con el niño, quien llevaba 3 años con él y cursaba tercero de kínder, pero no de la manera en que ella lo hizo, al llevárselo sin orden legal.

Emiliano, de 5 años de edad, tenía una vida tranquila, pero ahora se lo llevaron a Playa del Carmen a aventurarse a una nueva etapa y no sé cómo está, agregó Emmanuel Sandoval, quien precisó que fue el pasado 16 de octubre cuando la mamá lo sustrajo de manera violenta y unilateral, acompañada de personas que no conoce.

Recordó que primero presentó una denuncia por sustracción y actualmente tiene otra activa, de la cual no dio detalles por razones legales. Además, pidió hacer a un lado la institucionalidad para ser más humanos, pues se trata de los derechos de un niño, a quien la Comisión de Búsqueda encontró en Playa del Carmen, pero ninguna autoridad se puso a investigar cómo llegó ahí ni la denuncia por sustracción.