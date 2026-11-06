OPINIÓN: ANDREA NO DEFIENDE A LA PRESIDENTA

Por: Lourdes Mendoza – Sobremesa

Desde la coronación de Cruz Pérez Cuéllar como “coordinador de la Defensa de la ‘4T’ en Chihuahua”, Andrea Chávez no ha salido a defender a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Se apagó la contestataria; se perdió quien creció públicamente vía el ataque a su gobernadora. Porque le guste o no a Andrea Chávez, senadora con licencia por Chihuahua, Maru Campos es su gobernadora y punto.

Desde la coronación de Cruz Pérez Cuéllar como “coordinador de la Defensa de la ‘4T’ en Chihuahua”, Andrea Chávez no ha salido a defender a la presidenta Claudia Sheinbaum, como solía hacerlo para congraciarse, después de que, en Semana Santa de 2025, ella le cancelara su precampaña.

Chávez renunció a participar de la conversación nacional sobre “la subida de tonos” entre la gobernadora Maru Campos y la presidenta Claudia Sheinbaum, que mantuvo en clímax al país, por lo privado del asunto y por lo inédito también. Nunca antes se había sabido que alguien se atreviera a gritarle a un presidente o presidenta de la República y saliera caminando. En el México de hoy, en el México que gobiernan las mujeres, eso ya sucedió. Y la mismísima presidenta reconoció que le gritonearon y ella también se dejó ir a los gritos.

Con esos decibeles de atención, morbo e interés sobre el tema, suena prácticamente ilógico que una maestra del oportunismo político renunciara a la posibilidad de subirse a la tendencia o al del tren del… ustedes ya saben qué. Como dice mi compañero, amigo y gran periodista Salvador García Soto, “la República, en tiempos de mujeres”, está gravemente incendiada. Las gritonizas, los nexos con el crimen organizado al más “altiplano” nivel, la corrupción, los compadres negados y los amoríos públicos inundan a la presidenta en crisis diarias que ocupan defensas de cercanos y no cercanos cuatreros.

¿Por qué Andrea Chávez no habla? ¿Le dieron la instrucción desde Tabasco? ¿Está tramando algo? ¿O es que, como se ha comentado en muchas mesas políticas, estaría abrazando la posibilidad de que las famosas coordinaciones estatales no terminen imprimiéndose en las boletas electorales de 2027?

Y es que la sombra de una “narcoelección” se posa sobre el INE y sobre Morena. Los excesos de corrupción de Guadalupe Taddei eran monetarios, pero también políticos, porque quien controla las boletas controla la elección; más aún con un Tribunal Electoral y una Suprema Corte de Justicia aliados. Las acusaciones de nexos con el crimen organizado contra Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, son un escándalo internacional que habrían dejado descansar los americanos por las elecciones federales de esta semana, pero seguro están por retomar el tema con la seriedad que los caracteriza, más aún ante la constante negativa del gobierno de México a entregar a Rocha Moya, previa solicitud formal de nuestros vecinos.

Además, lo de Ariadna toma una nueva dimensión cuando se le acusa de reunirse personalmente con El Guano, después de que el mundo presenció un hito en el mismísimo Triángulo Dorado: Andrés Manuel López Obrador, como presidente de México en activo, saludando a la mamá de El Chapo Guzmán. El riesgo de una narcoelección en el año 2027 es altamente probable, dados los antecedentes mencionados.

Cruz Pérez Cuéllar.

Y es en la crisis en la que Andrea Chávez más se divierte. Golpeando a propios, intrigando y arrebatando por debajo de la mesa. Cruz Pérez Cuéllar no duerme tranquilo porque sabe que hay alguien con una encuesta más fuerte que él, en grado de conocimiento, que podría disputarle aún la nominación a la gubernatura.

¿Por qué renunció Andrea Chávez a salir a defender a la presidenta Sheinbaum de la gobernadora Maru Campos? ¿Qué o quién se lo impidió?

Andrea, quien no ha dejado claro si tiene visa americana, así como la nacionalidad de su primogénito, apuesta a que las investigaciones gringas sobre Cruz Pérez Cuéllar pudieran descarrilarlo antes de la impresión de las boletas electorales del ’27. Igualmente, la eventual caída de Ariadna Montiel le levantaría el “veto de odio” y la podría convertir en una “excepción” ante Morena. La última pregunta es: ¿cómo es que Andrea Chávez está calculando llegar a la boleta como candidata a la gubernatura por Morena si su precampaña fue financiada con dinero de La Barredora? ¿Pensará que Estados Unidos nunca vio sus ambulancias?

“Tamalean” a Jáuregui

El que anda muy activo hablando del proceso interno para elegir a la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua es el exdirector de Carreteras, Juan Blanco, quien ya fue alcalde de la capital de 2004 a 2007.

Blanco renunció a su cargo en el mes de septiembre por la saturación de las casetas de cobro en las carreteras estatales, que se habría dado por estar haciendo campaña y desatendiendo sus funciones.

Los rumores son fuertes al respecto de que la intervención de Juan Blanco en la vida del PAN Chihuahua sería por oportunista; que ve la oportunidad de sustituir a César Jáuregui, el exfiscal, en la elección interna por la alcaldía de la capital.

Nadie entiende que de repente se le ocurriera querer ser alcalde de nuevo, cuando su gestión en Carreteras fue tan desafortunada. Más de uno abre los ojos porque pareciera que está “tamaleando” a Jáuregui, mientras el exfiscal está recluido en el Altiplano, en medio del polémico proceso legal de “traición a la patria”.