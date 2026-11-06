SANTUARIO DEL CARMEN RECIBIRÁ HOY UNA RÉPLICA DE LA TILMA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE: FRANCISCO VERDEJO; PERMANECERÁ 3 DÍAS

Ciudad del Carmen.- Como parte de las peregrinaciones que se realizan en todo México rumbo a la conmemoración, en 2031, de los 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe, el Santuario Mariano Diocesano de Nuestra Señora del Carmen recibirá hoy una réplica de la tilma guadalupana, que permanecerá durante 3 días en el recinto religioso.

El párroco Francisco Verdejo Aguilera informó que la recepción está programada para las 6:00 de la tarde, con el parque del Guanal como punto de reunión, desde donde los fieles acompañarán a la imagen hasta el santuario.

Explicó que durante su estancia se realizarán celebraciones eucarísticas, rezos del Santo Rosario y diversas actividades religiosas para fortalecer la devoción mariana entre la comunidad católica.

Esta visita, resaltó Verdejo Aguilera, representa un acontecimiento especial para los creyentes, al reunir la devoción a la Virgen de Guadalupe, conocida como la Morenita del Tepeyac, con el profundo cariño que los carmelitas mantienen hacia Nuestra Señora del Carmen.

Señaló que el próximo 9 de noviembre, a las 6:00 de la tarde, la imagen será entregada a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en el Monumento a la Bandera, desde donde continuará su recorrido por las comunidades religiosas de Carmen.