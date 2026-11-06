RUPTURA DE TUBERÍAS AFECTA SUMINISTRO DE AGUA, PERO SON ATENDIDAS DE INMEDIATO: VICENTE CRUZ

—Morosidad en el pago del servicio es de entre 45 y 50 por ciento

San Francisco de Campeche.- Los problemas actuales que han dejado sin agua a algunas colonias del municipio se han debido principalmente a rupturas en las tuberías, las cuales son atendidas de inmediato por el Smapac, señaló Vicente Exiquio Cruz Ramírez, secretario del Ayuntamiento de Campeche.

Además, destacó que la Alcaldía ha invertido importantes recursos en la reparación de las tuberías para que, cuando finalmente se ponga en marcha el acueducto de Hobomó, las familias tengan mayor disponibilidad de agua en sus viviendas.

Entre las obras realizadas, explicó que están las de Santa Lucía, sobre la calle 108, y a la altura del Campus 2 del Instituto Campechano, mismas que estarán conectadas al acueducto.

Destacó que parte de la población responde a las campañas de promoción para pagar el servicio de agua potable y que la morosidad es de entre 45 y 50 por ciento.