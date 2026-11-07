CAMPECHE VIVE UNA PESADILLA ECONÓMICA Y MORENA GASTA EN PROPAGANDA POLÍTICA: MEDINA FARFÁN; HAY DESEMPLEO Y PÉRDIDA DE INGRESOS FAMILIARES

-Falta de exigencia a Pemex para que pague a proveedores profundiza dificultades en #Carmen, recrimina

Campeche atraviesa un retroceso económico que ha provocado desempleo, cierre de empresas y pérdida de ingresos familiares, situación que gØlp€a especialmente a Carmen por su dependencia de la actividad petrolera, advirtió Ricardo Medina Farfán, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI.

El dirigente señaló que, de acuerdo con estadísticas del Inegi, Campeche ha registrado uno de los peores desempeños económicos del país durante los últimos años, sin lograr recuperar los niveles de actividad previos a la pandemia.

Responsabilizó al Gobierno de Morena por la falta de estrategias para reactivar la economía y por no exigir a Petróleos Mexicanos (Pemex) el cumplimiento de sus pagos a proveedores y contratistas, situación que, aseguró, ha profundizado las dificultades económicas en Carmen.

Medina Farfán criticó que, mientras las familias enfrentan dificultades, el Gobierno Estatal esquiva las cosas y destina recursos a propaganda y programas con fines políticos para la próxima elección, en lugar de impulsar inversiones, infraestructura y oportunidades de empleo.

Consideró urgente reorientar el presupuesto estatal, que supera los 25 mil millones de pesos anuales, para apoyar a pequeños empresarios, emprendedores y proyectos que permitan recuperar la actividad económica, pues mucho de ese dinero es gastado de una manera que no representa un beneficio real para las familias campechanas.

Medina Farfán advirtió que si las autoridades continúan sin reconocer la gravedad del problema y tomar medidas concretas a favor de microempresarios y emprendedores y crear infraestructura de atracción de inversiones, la crisis podría profundizarse y afectar todavía más a las familias campechanas.