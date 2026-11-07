AUTORIDADES AMBIENTALES SE HACEN DE LA “VISTA GORDA” ANTE TALA ILEGAL EN LA RESERVA DE BALAM KU, DENUNCIAN

-“¿Por qué no se ha legislado nada ante los destrozos causados por los cabrones que talan y venden la madera a los aserraderos?”

Armando Paat Ic, ejidatario de Hecelchakán, denunció que las autoridades ambientales se hacen de la “vista gorda” ante la tala ilegal que denuncian en las oficinas federales, por lo cual consideró estarían coludidas con los aserraderos que compran esa madera sustraída de los pueblos asentados en los alrededores de la Reserva de Balam Ku.

Aseguró que ante los destrozos en la invasión en la Ampliación Forestal del Ejido Hecelchakán ubicadas en Escárcega, ha expuesto diversas problemáticas, entre ellas la tala generada con la llegada de familias foráneas, pero las instituciones gubernamentales responsables de evitar la deforestación no hacen nada para poner fin a esa actividad ilegal.

¿Por qué no se ha legislado nada ante los destrozos causados por los cabrones que talan y venden la madera a los aserraderos?, y ¿quién los patrocina?, cuestionó, y lamentó que esa actividad lastime a ese “pulmón” de Campeche, sin que las autoridades vigilen esos centros de acopio o compra.