sábado, noviembre 7, 2026
Lo último:
Municipales

AUTORIDADES AMBIENTALES SE HACEN DE LA “VISTA GORDA” ANTE TALA ILEGAL EN LA RESERVA DE BALAM KU, DENUNCIAN

-“¿Por qué no se ha legislado nada ante los destrozos causados por los cabrones que talan y venden la madera a los aserraderos?”

Armando Paat Ic, ejidatario de Hecelchakán, denunció que las autoridades ambientales se hacen de la “vista gorda” ante la tala ilegal que denuncian en las oficinas federales, por lo cual consideró estarían coludidas con los aserraderos que compran esa madera sustraída de los pueblos asentados en los alrededores de la Reserva de Balam Ku.

Aseguró que ante los destrozos en la invasión en la Ampliación Forestal del Ejido Hecelchakán ubicadas en Escárcega, ha expuesto diversas problemáticas, entre ellas la tala generada con la llegada de familias foráneas, pero las instituciones gubernamentales responsables de evitar la deforestación no hacen nada para poner fin a esa actividad ilegal.

¿Por qué no se ha legislado nada ante los destrozos causados por los cabrones que talan y venden la madera a los aserraderos?, y ¿quién los patrocina?, cuestionó, y lamentó que esa actividad lastime a ese “pulmón” de Campeche, sin que las autoridades vigilen esos centros de acopio o compra.

También te puede gustar

Delincuente cae a cisterna tras corretiza

MI EQUIPO ES PABLISTA”: FRASE CON LA QUE LAZARUS SEPULTA A MORENA EN CAMPECHE | Por Guillermo del Jesús Padilla Sierra

Más de 100 taxis irregulares en Escárcega

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *