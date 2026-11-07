¡NO ERAN “PIRATAS”!; REABRE SUS PUERTAS TECNOMUNDO TRAS ACREDITAR LEGALIDAD DE SU MERCANCÍA

Los sellos de “predio asegurado” colocados por la Fiscalía Federal de Campeche (FFC), de la Fiscalía General de la República (FGR), fueron retirados de Tecnomundo en Plaza del Mar y en su sucursal de la Universidad, cuya apoderada legal María Esther Garay dio a conocer que mostraron la documentación que demostró que la mercancía incautada es legal.

La apertura de este y otros de los 11 locales cateados y asegurados por personal de la FGR por el delito distribución o venta con fines de especulación comercial de productos apócrifos, se realizó a casi 24 horas del operativo simultáneo en la capital campechana.

María Esther informó que en su caso mostraron la documentación de la mercancía que les incautaron, y señaló que los productos de la empresa que representa son completamente legales.