¡REPRESORA!; LAYDA AMENAZA CON CÁRCEL A QUIENES EXIGEN LUZ PERO NO A LOS DELINCUENTES: GUSTAVO NOVELO

Al afirmar que la gobernadora Layda Sansores debería ofrecer una disculpa pública a los habitantes de la Península de Atasta por amenazar con encarcelar a quienes realizaron bloqueos carreteros para exigir servicio eléctrico eficiente, el empresario Gustavo Novelo le exigió asumir la misma medida pero para combatir la inseguridad.

Aunque muchas veces la señora (Layda Sansores) habla sin pensar, aquí y en todos lados su anuncio se llama represión, y como está en el poder se siente con el ánimo de aplastar, sobajar y humillar, recriminó, y cuestionó: “¿Por qué no toma esa misma medida ante la inseguridad que existe en todo Campeche?, ¿por qué no ese derroche de fuerzas ministeriales y policiacas que pretende hacer la usa mejor para combatir la delincuencia, pues hay por todos lados hay robos y homicidios?”.

Gustavo Novelo calificó como desafortunada la postura de la mandataria estatal, ya que las protestas responden a una demanda social relacionada ante las constantes deficiencias en el suministro eléctrico.

Asimismo, rechazó que las movilizaciones en Atasta sean atribuidas a intereses de partidos políticos de oposición, pues, recalcó, son los propios habitantes quienes enfrentan las consecuencias de un servicio eléctrico deficiente.

Gustavo Novelo recordó que durante años las comunidades de la Península de Atasta han recibido promesas sobre mejoras en el suministro eléctrico, sin que hasta ahora se haya concretado la puesta en funcionamiento de la subestación que reclaman.