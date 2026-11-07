EL “BUEN FIN” BENEFICIA A LAS GRANDES CADENAS, MIENTRAS MICROS Y PEQUEÑOS COMERCIANTES DE MERCADOS OFRECEN DESCUENTOS TODO EL AÑO: SIMÓN

El programa “Buen Fin” representa beneficios para las grandes cadenas comerciales y no a los micro y pequeños comerciantes de los mercados públicos, quienes todo el año ofrecen descuentos directos a sus clientes, señaló Jorge Simón Díaz, presidente de la Unión de Locatarios del mercado público Alonso Felipe de Andrade (AFA), en Carmen.

Explicó que, a diferencia de las tiendas departamentales, los locatarios no necesitan esperar una fecha específica para ofrecer precios más accesibles, pues todos los días tienen la posibilidad de negociar descuentos de manera directa con los consumidores.

El dirigente consideró que el Buen Fin es aprovechado principalmente por las grandes empresas para promover mercancías que no lograron vender durante el año, y cuestionó que algunos establecimientos incrementen sus precios antes de la campaña para posteriormente anunciarlos como ofertas.

Simón Díaz expresó que estas estrategias publicitarias también incentivan las compras mediante tarjetas de crédito y financiamientos, lo que puede representar compromisos económicos para los consumidores.

Aunque cada locatario administra su negocio de manera independiente, el Buen Fin tiene impacto limitado en las ventas de los pequeños comerciantes, quienes apuestan por la atención personalizada y los descuentos permanentes para mantener la preferencia de sus clientes.