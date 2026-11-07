“ES UN FRAUDE”; DELMA RABELO DENUNCIARÁ USO INDEBIDO DE SU IMAGEN PARA ENGAÑAR A CIUDADANOS

En sus redes sociales, la diputada y presidenta del Onmpri, Delma Rabelo Cuevas, denunció fraude a través del uso indebido de su imagen en una página, ante lo cual procederá legalmente.

Afirmó que no permitirá que su nombre y su imagen sean usados de manera indebida para engañar a la población, por lo cual en breve interpondrá una denuncia por estos actos.

“Mi imagen y mi nombre no son de uso libre. Y mucho menos voy a permitir que los utilicen para engañar o poner en riesgo a otras personas. Esto lo voy a denunciar”.

Rabelo Cuevas pidió a la población tener mucho cuidado con los datos que comparten y pidió ayudarla a reportar esta página, que solicita datos de números telefónicos, lo cual es un fraude.