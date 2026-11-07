PETROLEROS VAN A LA CDMX ANTE ABANDONO LABORAL Y TEMOR A DESPIDOS MASIVOS EN PEMEX

Ante la falta de respuestas a sus demandas laborales y la preocupación por un nuevo programa de reestructuración en Petróleos Mexicanos (Pemex), trabajadores transitorios y jubilados de Ciudad del Carmen fueron convocados a trasladarse a la Ciudad de México para presentar directamente sus peticiones ante las autoridades federales, donde sí son atendidos.

Raúl Drouaillet Patiño, coordinador nacional de petroleros, explicó que la convocatoria está dirigida principalmente a trabajadores de las secciones 42 y 47, con más de 6 meses de antigüedad, especialmente aquellos que acumulan 20, 30 y hasta 40 años de servicio sin haber obtenido una plaza definitiva.

Señaló que aunque durante la Administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador se otorgaron alrededor de 17 mil plazas, todavía existen miles de trabajadores pendientes de regularización, mientras que en la actual administración federal estimó que se han asignado entre 700 y mil plazas.

Asimismo, advirtió sobre un presunto programa de reestructuración que contempla la salida de aproximadamente 7 mil trabajadores de Pemex, entre personal sindicalizado, de confianza e integrantes de representaciones sindicales, lo que costará unos 800 millones de pesos.

Drouaillet Patiño aseguró que han presentado solicitudes ante Pemex, la Presidencia de la República y otras instancias federales, además de realizar manifestaciones y huelgas de hambre, para exigir soluciones a sus demandas.

Entre sus principales exigencias destacó la recuperación de plazas que, según denunció, corresponden a familiares de trabajadores jubilados, así como el reconocimiento de pensiones para viudas de trabajadores transitorios.

Invitó a los petroleros de Carmen a sumarse a las gestiones que realizan en la capital del país, reiterando que todos los trámites y asesorías son completamente gratuitos, con la finalidad de conseguir justicia laboral para quienes han dedicado gran parte de su vida a la industria petrolera.