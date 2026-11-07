¡FUERA DE CONTROL! CAMPECHE YA SUMA CASI EL DOBLE DE CASOS DE DENGUE RESPECTO AL 2025 CON 76, DE LOS CUALES 42 SON GRAVES

Campeche registra un incremento alarmante en los casos confirmados de dengue durante 2026 al contabilizar 76 contagios, cifra que representa casi el doble de los 39 reportados hasta la misma semana epidemiológica del año pasado, de acuerdo con el concentrado de vigilancia epidemiológica.

Las estadísticas muestran que de los 76 casos registrados este año, 34 corresponden a dengue no grave y 42 a grave y con signos de alarma.

En tanto, durante el mismo periodo pero de 2025, se contabilizaron 17 casos de dengue no grave y 22 de las modalidades con signos de alarma o graves. Hasta el corte de 2026 no se reportan defunciones.

Por Municipios, Carmen encabeza los contagios de dengue no grave con 17 casos, seguido del resto de los municipios, con 12, excepto Calakmul y Champotón, que tienen dos cada uno, y Hecelchakán, con uno.

En cuanto a dengue con signos de alarma y grave, Carmen registra 16 casos, mientras Calakmul suma cuatro, Hecelchakán, tres; Champotón, siete, y el resto de los Municipios 12.

El reporte también identifica la circulación de los serotipos 2 y 3 en Carmen y otros Municipios, mientras en Calakmul, Hecelchakán y Champotón se reporta el serotipo 2.

El contraste con el año anterior refleja un aumento de 37 casos en el mismo periodo, lo que representa un incremento de casi 95 por ciento, además de un repunte tanto en los contagios sin signos de alarma como en aquellos que presentan complicaciones.