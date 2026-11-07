sábado, noviembre 7, 2026
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CIRCULA EN REDES: ¡HUMOR! “POR MÁS QUE SHEINBAUM SE QUIERA DESLINDAR DE TADDEI”; CUANDO EL ESCÁNDALO DEL INE LLEGA HASTA LA COCINA

En medio del escándalo en el Instituto Nacional Electoral (INE), la creadora de contenido Avieu compartió en sus redes un video de humor y sátira creado con ayuda de la inteligencia artificial por DelaVegaGaming, cuyas protagonistas son Claudia Sheinbaum y a Guadalupe Taddei en una cocina, donde la primera intenta darle un “ligazo” a la otra pero suelta el extremo equivocado y se autogolpea.

Avieu escribió: “Por más que se quieran deslindar”.

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