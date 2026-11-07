CARMEN: “CADA PEDALEADA ES CON AMOR A LA GUADALUPANA”; PEREGRINOS DE Q.ROO SE DIRIGEN A LA CDMX PARA CUMPLIR SU MANDA

Impulsados por su devoción a la Virgen de Guadalupe, un grupo de ciclistas proveniente de José María Morelos, Quintana Roo, emprendió su recorrido rumbo a la Ciudad de México, con el propósito de llegar a la Basílica de Guadalupe y cumplir su manda.

Miguel Francisco Palco Góngora, integrante del grupo, explicó que salieron el pasado 2 de noviembre y que, para la mayoría de los participantes, es la primera travesía de esta magnitud.

Y manifestó: “Más que una aventura, el recorrido representa un acto de fe y agradecimiento, además de una oportunidad para conocer el santuario guadalupano y vivir las experiencias que encuentran durante el camino”.

Reconoció que uno de los principales desafíos es la inseguridad en las carreteras, particularmente por algunos automovilistas que no respetan la distancia al rebasarlos de cerca, pero su fe guadalupana es mayor que el temor.

La devoción a la Guadalupana nos brinda la fortaleza necesaria para continuar, pues cada kilómetro recorrido y cada pedaleada representan un esfuerzo lleno de fe, esperanza y amor para alcanzar su destino, expresó Palco Góngora.