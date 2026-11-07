CAMPECHE: RECHAZAN TAXISTAS CONFRONTACIÓN CONTRA MARCHA DE CONDUCTORES DE PLATAFORMAS Y EXIGEN REGULACIÓN A LA ARTEC

Representantes de diversas organizaciones de taxistas desmintieron que inciten a sus agremiados a confrontar la manifestación convocada para mañana domingo por conductores de plataformas digitales, y afirmaron que no les interesa la confrontación, sino la regularización por la vía legal.

Los líderes taxistas desmintieron lo que está ocurriendo en las redes sociales “donde dicen que nosotros estamos incitando a los compañeros, a los agremiados a que vayan a confrontar mañana domingo en la manifestación que están convocando los conductores de plataformas. Eso es falso, es mentira, no hay confrontación por parte de nosotros”, recalcaron los transportistas.

Indicaron que así como los conductores de plataformas están interesados en regularse, a ellos también les interesa que se regulen. “Entonces es falso, no hay confrontación, no nos interesa la confrontación, nosotros estamos peleando por la vía legal. Que se cumpla la ley y sus reglamentos”, expresaron.

Asimismo, recordaron el compromiso que hizo el director de Transporte, Eduardo Zubieta Marco, de que va a cumplir la ley y de que quienes no estén verificados deberán acudir a conocer los requisitos que se necesitan tanto para los conductores como para la aplicación, a fin de que puedan registrarse como corresponde, además de hacer un estudio de factibilidad para evitar sobrepoblación de vehículos, lo que ayer le plantearon.

Estuvieron Víctor Hugo Sánchez, presidente de Taxi Bahía; Jorge Escobedo, secretario de Trabajo del Movimiento Nacional; Román Jesús Acuña Estrada, del Movimiento Nacional Transportista y Unión de Concesionarios; José Luis Méndez Herrera, presidente de Radio Taxi Calakmul; y Martín Daniel Ramírez, presidente de Cañoneros.