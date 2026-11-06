¡ALERTA EN YUCATÁN! DETECTAN GRIPE AVIAR H5N1 EN GRANJA CON MÁS DE 225 MIL GALLINAS

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) confirmó ayer jueves un brote de influenza aviar de alta patogenicidad AH5N1 en una granja comercial de producción de huevo ubicada en Umán, Yucatán, que albergaba a 225 mil 860 aves.

La alerta se activó luego de que el médico responsable reportara la muerte inusual de 862 gallinas y, en menos de 24 horas, personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) confirmó la presencia del virus mediante pruebas de laboratorio en Mérida.

Ante el contagio, especialistas de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA-Senasica) establecieron un perímetro de riesgo de 10 kilómetros y ordenaron la cuarentena definitiva, el sacrificio de todas las aves, la destrucción de materiales contaminados y la desinfección de las instalaciones.

Las autoridades señalaron que la granja representa apenas el 0.09% del inventario avícola nacional, por lo que descartaron afectaciones al abasto de huevo y aseguraron que el consumo de productos avícolas no representa un riesgo para la salud.

Una vez concluido el vacío sanitario, se introducirán aves centinela para comprobar que el virus desapareció antes de permitir la repoblación.

Mientras tanto, continúan los muestreos en granjas de engorda, postura comercial y reproducción dentro del perímetro de riesgo.

Fuente: Sin Embargo.