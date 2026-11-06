CAMPECHE LIDERA CASOS DE TOXOPLASMOSIS Y SECRETARIO DE SALUD DESCONOCE EL INCREMENTO: PASARON DE 4 A 16 CONTAGIOS

Mientras Campeche encabeza los registros de toxoplasmosis en México durante 2026, con 16 casos confirmados por la Secretaría de Salud federal, el titular de Salud en el estado, Osvaldo Alvarado Rivadeneyra, reconoció que no cuenta con reportes sobre el incremento de esta enfermedad, pese a que los diagnósticos se cuadruplicaron respecto al año anterior.

Cuestionado sobre el aumento de contagios, el funcionario aseguró que la toxoplasmosis es una infección que siempre ha estado presente entre la población y sostuvo que, hasta el momento, no tenía información que confirmara un repunte.

“No tengo reportes si hay algún incremento”, declaró Alvarado Rivadeneyra, a pesar de que las cifras federales citadas indican que Campeche pasó de cuatro casos en 2025 a 16 durante 2026.

Alvarado Rivadeneyra explicó que la toxoplasmosis es causada por el parásito Toxoplasma gondii y señaló que los gatos pueden participar en su transmisión, sin embargo, no pudo precisar las causas del aumento de casos ni establecer una relación directa entre los contagios y la presencia de animales callejeros.

El funcionario también minimizó el riesgo de mortalidad al afirmar que no se trata de una infección mortal, aunque reconoció que puede provocar complicaciones y malformaciones en los recién nacidos cuando la madre adquiere la infección durante el embarazo, especialmente en las primeras semanas de gestación.