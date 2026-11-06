LEY SABINA EXHIBE A ANTONIO JIMÉNEZ POR QUERER ADJUDICARSE INICIATIVA AJENA; EL MÉRITO ES DE CETLU A.C., ACLARAN

La aprobación de una iniciativa en favor de las personas con enfermedades autoinmunes en el Congreso del Estado desató una polémica por el reconocimiento de su autoría. Aremi Gasca, fundadora de la colectiva Ley Sabina Campeche, salió públicamente a señalar al diputado Antonio Jiménez y a otras personas que, según denunció, pretenden atribuirse una propuesta que surgió del trabajo de la sociedad civil.

La activista fue contundente al aclarar que el mérito de esta iniciativa corresponde a la asociación civil CETLU A.C., presidida por Laura Athie, quien durante años ha impulsado la defensa de los derechos de las personas con enfermedades autoinmunes.

“Consideramos muy necesario hacer de carácter público que dicha iniciativa no pertenece al diputado Antonio Jiménez ni a ninguna de las personas que quiere adjudicarse la misma, sino a la asociación civil CETLU”, declaró Gasca.

El señalamiento pone bajo cuestionamiento el reconocimiento público de una propuesta que, de acuerdo con la fundadora de Ley Sabina Campeche, no nació del trabajo del legislador, sino de la lucha sostenida de una organización ciudadana.

Gasca dejó claro que la aprobación legislativa es motivo de celebración, pero también insistió en que no debe confundirse el respaldo que una iniciativa recibe dentro del Congreso con el trabajo de quienes la promovieron originalmente.