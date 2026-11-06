SEPROCI VIGILA BAJA PRESIÓN QUE SE DIRIGE HACIA LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

La Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión que presenta una trayectoria con tendencia hacia la península de Yucatán, informó su titular, Anuar Dager Granja, quien advirtió que la temporada de lluvias intensas, inundaciones y ciclones tropicales todavía no concluye.

El funcionario explicó que, aunque el fenómeno se encuentra a una distancia considerable, las autoridades mantienen un monitoreo constante para identificar cualquier cambio que pudiera representar un riesgo para la población. Pidió a los campechanos mantenerse atentos a los avisos oficiales de Protección Civil, especialmente si el sistema presenta cambios en su desplazamiento o intensidad durante los próximos días.

Respecto a los frentes fríos, aclaró que por el momento no existe una amenaza inmediata para Campeche, aunque en otras regiones del norte y centro del país se mantienen alertamientos por las condiciones meteorológicas.

Indicó que, de acuerdo con el panorama actual, se prevé cierta estabilidad del tiempo en la entidad durante los próximos días, sin que ello signifique que haya terminado el periodo de vigilancia por fenómenos hidrometeorológicos. También informó que existe comunicación permanente con los ayuntamientos para reforzar las medidas preventivas, principalmente después de las afectaciones que dejaron las lluvias y el último frente frío en diversos municipios.