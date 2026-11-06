LAYDA ENTRE LOS PEORES GOBERNADORES EN COMBATE A LA POBREZA; CAMPECHE OCUPA EL LUGAR 29 NACIONAL

La gobernadora Layda Sansores San Román quedó entre los últimos lugares del país en la evaluación ciudadana sobre el combate a la pobreza, al ubicarse en la posición 29 de 32 mandatarios estatales, con apenas 35% de aprobación, de acuerdo con el Ranking de Gobernadores de noviembre de 2026, elaborado por CE Research.

El resultado coloca a la administración de Sansores entre las peor evaluadas en este rubro y refleja una percepción desfavorable sobre las acciones del Gobierno del Estado para atender las necesidades de las familias campechanas que viven en condiciones de vulnerabilidad.

La baja calificación contrasta con el discurso oficial sobre los avances sociales, particularmente ante la persistencia de carencias económicas en comunidades rurales y sectores que dependen de las actividades del campo. A esta evaluación se suman las declaraciones del propio secretario de Gobierno, Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, quien reconoció que Campeche todavía enfrenta problemas importantes de pobreza, especialmente entre la población campesina.

Sarmiento Maldonado admitió que, pese a los avances nacionales que atribuyó al Gobierno Federal en materia de reducción de la pobreza, la entidad mantiene una deuda pendiente con sus habitantes de menores recursos.