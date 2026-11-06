viernes, noviembre 6, 2026
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“PRIMERO A HACER MAGIA Y LUEGO A ENCONTRAR RECURSOS”; ADEUDA AMBROSIO MÁS DE 9 MILLONES A TRABAJADORES

Al reconocer que el Ayuntamiento de Palizada adeuda más de 9 millones de pesos en prestaciones a trabajadores sindicalizados y que el dinero municipal es insuficiente, el alcalde interino de Palizada, Ambrosio Gutiérrez Pérez, soltó: “Lo primero que tenemos que hacer es magia, luego encontrar los recursos”.

Sobre si están en riesgo las finanzas, dijo: “No es que estén, sino no hay”, y reveló que el próximo lunes buscará iniciar negociaciones con los líderes sindicales, para acordar el pago de los adeudos y evitar mayores conflictos.

Y agregó: “De un tiempo para acá, es una deuda con el sindicato que hoy está como en 9 y tantos millones, e incluye prestaciones a las que los trabajadores tienen derecho por estar en el contrato colectivo de trabajo”.

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