PARQUE SOLAR EN ESCÁRCEGA ENTRA A TRÁMITE; OCUPARÍA MÁS DE 400 HECTÁREAS Y CAMBIARÍA USO DE SUELO EN MÁS DE 100 DE SELVA

Escárcega.- El 25 de febrero de 2026, el proyecto PS Escárcega, impulsado por Promociones Solares, fue ingresado a trámite unificado ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para obtener el cambio de uso de suelo en terrenos forestales y desarrollar un parque fotovoltaico en el Municipio de Escárcega, en el Estado de Campeche.

La superficie total del proyecto es de 407.21 hectáreas, de las cuales 103.22 hectáreas corresponden a la solicitud de cambio de uso de suelo en terrenos forestales con vegetación secundaria arbórea de selva mediana subperennifolia.

La central tendrá una capacidad neta de 162 MW en corriente alterna, incluirá un sistema de almacenamiento de 60 MW y una subestación elevadora de 34.5 kV a 230 kV, además de infraestructura asociada.

El proyecto contempla la instalación de 394,710 paneles fotovoltaicos montados sobre 4,160 estructuras con seguidor solar, junto con 43 inversores para convertir corriente directa a alterna, y también prevé caminos internos, sistemas colectores eléctricos y un edificio de operación y mantenimiento.

El cronograma establece una fase de preparación y construcción de 36 meses, seguida de una vida útil operativa estimada de 30 años, durante los cuales se realizarán actividades de operación y mantenimiento.