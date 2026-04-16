SEPARAN DE SUS CARGOS A 3 FUNCIONARIOS DE PEMEX POR EL DERRAME EN EL GOLFO DE MÉXICO

Mientras la Fiscalía General de la República (FGR) y el Órgano Interno de Control realizan las investigaciones correspondientes por el derrame en el Golfo de México, 3 funcionarios de Pemex fueron separados de sus cargos, dio a conocer Víctor Rodríguez Padilla, director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Se trata del subdirector de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental; del coordinador de control marino, derrames y residuos, y del líder de derrames y residuos, y por el momento no serán dados a conocer sus nombres.