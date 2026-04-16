ADDA SOLÍS NO SABE HACER CAMPAÑAS TURÍSTICAS Y DAÑA A CARMEN: ILEANA HERRERA

“NO SABE DE MUCHOS TEMAS Y NO SE DEJA AYUDAR”

Prestadores de servicios turísticos en Ciudad del Carmen manifestaron su inconformidad con la secretaria estatal de Turismo, Adda Solís Peniche, al señalar que la promoción del destino se realiza sin estrategia ni conocimiento del sector, lo que ha derivado en acciones improvisadas que afectan en lugar de beneficiar. Ileana Janeth Herrera Pérez advirtió que las campañas actuales carecen de claridad, ya que no especifican los municipios, lo que genera confusión entre potenciales visitantes y termina perjudicando a los empresarios locales tras el reciente periodo vacacional.

Además, Herrera Pérez recordó que la última reunión en la que participó fue durante la gestión del exsecretario Mauricio Arceo Piña y, desde entonces, no han sido convocados por su sucesora, quien incluso asistió a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en España sin incluir a representantes de Carmen, además de realizar gastos innecesarios como la contratación de dos artistas cuando la organización ya estaba resuelta. Ante ello, también exigieron a los diputados locales impulsar una iniciativa para que el sector administre los recursos del Impuesto del 2% sobre Hospedaje y pueda aplicar estrategias más efectivas para la promoción turística.