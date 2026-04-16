EL INSTITUTO CAMPECHANO IGNORA DENUNCIAS Y DESGASTA A ALUMNOS DE TURISMO; “EXIGIMOS RESPUESTAS, NO LARGAS”

LOS RETIENEN CERCA DE 2 HORAS PARA IMPARTIRLES PLÁTICA DE 10 MINUTOS Y DECIRLES QUE EL CASO DURARÁ COMO 3 MESES

San Francisco de Campeche.- Alumnos del segundo y cuarto semestre de la Licenciatura de Turismo del Instituto Campechano (IC) denunciaron que al realizar huelga en el Instituto Campechano central para exigir la destitución del director Miguel May, los retuvieron cerca de 2 horas para impartirles una plática que no duró ni 10 minutos y sin darles respuesta confiable, sólo que el caso durará como 3 meses, ante lo cual dijeron estar cansados y exigen respuestas y no largas.

Mostrando pancartas con leyendas como “Fuera Miguel May!” y “Los alumnos también debemos ser escuchados”, recalcaron que seguir con sus actividades es necesaria la destitución, aunque sea temporal, de Miguel May, a quien acusan de presuntos abusos, hostigamiento, negligencia, ausentismo y de mantener un ambiente escolar hostil.