sábado, mayo 9, 2026
CAMPECHE: DIF Y PROGRAMAS SOCIALES ¿EN PROMOCIÓN POLÍTICA?

La gobernadora Layda Sansores San Román, su hermana Laura Sansores y el secretario de Bienestar, Esteban Hinojosa Rebolledo, son señalados por presuntamente utilizar apoyos del DIF Estatal Campeche para promoción política anticipada en distintas colonias de la capital.

De acuerdo con denuncias ciudadanas, durante recorridos realizados en al menos cuatro colonias fueron entregadas despensas y flores a familias identificadas con Morena, mientras funcionarios y personajes cercanos al grupo político convivían, saludaban y bailaban.

Las críticas apuntan al presunto uso faccioso de recursos públicos y programas sociales con fines de posicionamiento político rumbo a futuros procesos electorales, situación que ha generado inconformidad entre ciudadanos y actores políticos.

