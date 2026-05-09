ALCUDIA QUIERE DAR “MADRUGUETE” CON REFORMA JUDICIAL PARA QUE A ABOGADOS LOCALES Y A #CAMPECHE SE LO LLEVE LA CHINGADA EN LAS ELECCIONES, ADVIERTEN

El abogado y litigante José Adán Castillo Dzib advirtió que una reforma al Poder Judicial “no puede hacerse al vapor”, al rechazar la iniciativa presentada ante el Congreso del Estado por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Pedro Alcudia Vázquez, quien así pretende enquistarse o no ser removido del cargo y aplicar “candados” a los abogados campechanos en beneficio de foráneos y gente afín, mientras “a Campeche se lo lleve la chingada”, de cara a las próximas elecciones.

Castillo Dzib, quien también preside la agrupación Resurgimiento 2000, criticó la velocidad con que se pretende aprobar el paquete de modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues aún no existe consenso entre abogados, especialistas ni organizaciones de la sociedad civil, lo que deja indefensa a mucha gente.

El litigante sostuvo que la premura del proceso podría responder a intereses para mantener a funcionarios actuales más allá de sus periodos legales, y acusó que el proyecto se impulsa “de espaldas” al gremio jurídico, sin foros de análisis ni diálogo abierto, y los campechanos ya no quieren a los chilangos.

Los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo tienen previstos a sus candidatos a magistrados y jueces, con 5 cada uno, y a los chilangos van darles trabajo, como a una maestra de la Casa de Justicia, al nuevo funcionario que es cuñado de (Gerardo Sánchez) Seso Loco, y a una colombiana que cree que va a conquistar Campeche, entre otros, expuso Castillo Dzib.