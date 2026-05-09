¿JALÓN DE OREJAS A MARIO DELGADO? RECULA Y AFIRMA QUE LAS CLASES NO TERMINARÁN EL 5 DE JUNIO

Luego de anunciar con seguridad que el ciclo escolar terminaría el 5 de junio, el secretario de Educación federal, Mario Delgado, reculó públicamente después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo desmintió en plena mañanera.

Primero, el titular de la SEP apareció junto a secretarios de Educación estatales para dar como un hecho la fecha de salida. Más tarde, Sheinbaum Pardo aclaró que todavía no existía una decisión definitiva y que el tema seguía en análisis.

Pese al llamado presidencial, Delgado insistió horas después en un evento público que el 5 de junio concluirían las clases, pero tras el evidente “jalón de orejas” desde Palacio Nacional, reapareció sonriente en un video para corregirse y asegurar que aún no hay fecha definida.

Anunció que el próximo lunes todos los titulares del sector en los Estados volverán a reunirse, para revisar nuevamente el calendario escolar y hacer una propuesta sobre cuándo finalizará oficialmente el ciclo.