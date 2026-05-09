B@LE@N RESIDENCIA DE ROCHA MOYA: LATINUS

De acuerdo con una publicación del medio Latinus, esta mañana fue b@lead@ una casa ligada al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien Estados Unidos acusa de tener nexos con “Los Chapitos”.

La vivienda se ubica en la calle lago Cuitzeo de la colonia Las Quintas, en Culiacán, y presentaba al menos 50 impactos de b@l@ en la fachada, agregó Latinus.

Hombres @rm@dos arribaron al lugar y d¡sp@raron, y hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa no ha informado sobre personas detenidas ligadas a este hecho.

Vecinos indicaron que la propiedad está abandonada, y que desde hace muchos meses no tenía presencia de ninguna persona.

Latinus señaló que un recibo de luz en el lugar confirmó que la propiedad está a nombre de Rocha Moya, mismo que fue retirado por las autoridades. El perímetro de la vivienda fue acordonado y no se permitía el paso de las personas a las calles aledañas a la casa del gobernador con licencia.

Autoridades sinaloenses confirmaron a Latinus que al inicio de su Gobierno, Rocha Moya declaró tener 2 viviendas, una en Las Quintas y otra en Isla Musala.

La @gres¡ón contra la residencia se da 10 días después de que el Gobierno de Estados Unidos anunció una investigación formal contra el morenista y otros nueve exfuncionarios de Sinaloa por su presunta relación con el C@rt3l de Sinaloa.

Cabe recordar que desde que dejó el cargo de forma temporal, pero no se sabe de su paradero.