DOS ESCAPARON AYER POR LA PUERTA FALSA; VAN 32 CASOS EN EL AÑO

En la colonia Fátima de la ciudad capital y en el poblado de Chiná, del Municipio de Campeche, dos varones escaparon por la puerta falsa durante el transcurso de la tarde y noche de ayer viernes 8 de mayo.

Así, van 32 casos en este año, y es el segundo de mayo donde se ve involucrada una persona con esquizofrenia, indicativo de que las estrategias de prevención y atención no son efectivas.

El primer reporte fue cerca de las 14:20 horas, indicando que en un predio de la calle privada Santa Adelaida de la colonia Fátima, M. Z. P., de 52 años de edad, tomó fatal decisión.

Luego, cerca de las 22:00 horas, en la calle privada de la 20 de Chiná, frente al tanque de agua, una madre reportó que su hijo, identificado como, L.F.C.H., y de 39 años, también escapó por la puerta falsa.

Ambos cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), y tras los trámites legales entregados a sus familiares para las inhumaciones correspondientes.