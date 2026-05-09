sábado, mayo 9, 2026
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INSEGURIDAD DE LAYDA ESPANTA LAS INVERSIONES: ESPERANZA ORTEGA

Ante las ejecuciones perpetradas ayer en Calakmul, Escárcega y la capital, Esperanza Ortega Azar, expresidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) nacional, hizo un llamado a la gobernadora Layda Sansores a reforzar la seguridad en el Estado, porque la inseguridad ahuyenta a los inversionistas.

Ortega Azar consideró urgente implementar una estrategia real para reforzar la seguridad en las carreteras, con la Guardia Nacional, con elementos estatales y municipales, para poder tener tranquilidad.

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