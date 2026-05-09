SÓLO UNA DE LAS 6 PERSONAS DETENIDAS TRAS EJECUCIONES ESTÁ A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Solamente una persona de las seis aseguradas por la Policía Estatal (PE) permanece a disposición del Ministerio Público, tras las tres ejecuciones perpetradas la noche de ayer viernes 8 de mayo en las colonias Elvia María Pérez y Plan Chac.

F. J. C. C., se encuentra en los separos de la Vicefiscalía General para la Atención de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM).

Enfrenta cargos por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

La FGECAM confirmó que es la única persona puesta a disposición, mientras la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) había informado que eran 6 los detenidos.

Esto confirmó el reporte de vecinos, quienes señalaron que eran familiares y amigos del último de los ejecutados en Plan Chac, quienes persiguieron y dieron alcance al presunto sicario en el estacionamiento de Bodega Aurrerá de Kalá.

También quedaron a disposición de la autoridad ministerial una motocicleta, un automóvil y una pistola.