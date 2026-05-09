sábado, mayo 9, 2026
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NO HAY DINERO NI PARA PAGAR LA LUZ POR MALOS MANEJOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DE LAYDA: SALIM

-POR ESO EL PRÉSTAMO DE $1,000 MILLONES TAMPOCO PASÓ FILTROS ADMINISTRATIVOS

Luego de que se diera a conocer que el préstamo por mil millones de pesos autorizado por el Congreso no pasó filtros administrativos ante la institución bancaria, el diputado Jorge Salim Abraham Quijano (PRI) señaló que este hecho evidencia una contradicción entre el discurso oficial sobre reconocimientos y gran manejo financiero y la realidad de las finanzas estatales.

“Si hubiera tan buen manejo administrativo, no saldrían diciendo que no tienen ni siquiera para pagar la luz”, declaró el legislador, quien afirmó haberse enterado del tema por declaraciones de una diputada de la 4T.

Salim Abraham sostuvo que el problema no es la falta de recursos, pues el presupuesto anual asciende a 27 mil millones de pesos, sino la forma en que se ejercen. “Se le ha dado prioridad a promocionar la imagen del Gobierno, a hacer eventos, ferias y conciertos, pero se ha abandonado el trabajo institucional y la atención a la ciudadanía”, resumió.

El diputado exigió profundizar en la revisión del gasto y presionar para que el presupuesto se direccione a lo que realmente beneficie a las familias campechanas. “Lo que ha habido es un mal manejo de los recursos públicos. Falta que las prioridades del Gobierno se alineen a las prioridades de la gente”, aseveró.

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