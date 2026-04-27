NUEVO VIDEO EXPONE AGRESIONES DE ESTUDIANTE EN LA SECUNDARIA FEDERAL 7, SILENCIO OFICIAL Y POSIBLE CRISIS MAYOR
Un video inédito revela que Leonardo “N”, estudiante del turno matutino del Instituto Campechano (IC), ha extendido su historial de agresiones hasta la Escuela Secundaria General número 7, donde atacó a un alumno menor y rompió de un jalón la mochila de otro causando que libros y libretas quedaran esparcidas en el suelo.
El material, difundido por una fuente anónima por temor a represalias físicas, evidencia un patrón sistemático de v¡olenc¡a, y según el testimonio, Leonardo “N” no actúa solo, pues en las grabaciones aparecen personas vestidas de negro, también alumnos del Instituto Campechano, que funcionan como grupo de acompañamiento y vigilancia.
Además, fueron identificados otros jóvenes de pantalón rojo que pertenecerían al Cbtis, lo que apunta a una red de ∆gresor€s de distintas instituciones de nivel medio superior.
Así, este tipo de hechos no se limitan al Cecytec en Concordia, sino se ha extendido a otros planteles de la capital, y a pesar de la evidencia difundida en redes sociales, ninguna autoridad —ni la Secretaría de Educación, ni la Fiscalía General del Estado, ni corporaciones policiales— ha emitido pronunciamiento o iniciado investigaciones de oficio.
El silencio oficial genera miedo entre estudiantes y padres. “Temo por mi integridad física”, declaró la fuente, reflejando un clima de vulnerabilidad ante ∆gresor€s que siguen activos y sin consecuencias.
La falta de acción revive antecedentes trágicos de años anteriores, donde la desatención derivó en pérdida de vidas jóvenes, y ante la creciente difusión de videos, la sociedad campechana cuestiona qué intereses protegen a estos “luchadores” y por qué continúan amedrentando sin freno a la juventud.
Información y video de La Neta Campeche.