LAYDA ES EJEMPLO NACIONAL DE CENSURA A PERIODISTAS CRÍTICOS Y ABUSO DE PODER: NACIÓN321

A través de una publicación, el medio de comunicación digital Nación321 señaló que la gobernadora Layda Sansores es ejemplo de excesos del poder, por la censura a periodistas como Jorge Luis González Valdez y medios críticos como Tribuna a su Administración.

En una radiografía sobre episodios polémicos de algunos de los 32 gobernadoras y gobernadores actuales, Nación 321 destacó a la morenista Layda Sansores por protagonizar varias polémicas desde el inicio de su Gobierno, por actos de censura contra periodistas y medios críticos.

Causó controversia una orden judicial que prohibió al periodista Jorge Luis González Valdez y al diario Tribuna Campeche referirse a ella, además de imponer un “interventor” para revisar sus contenidos antes de su publicación.

Otro ejemplo es lo ocurrido en agosto de 2025, cuando el Tribunal Electoral ordenó a los periodistas Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali ofrecer disculpas públicas a la mandataria estatal, tras considerar que varias de sus columnas de opinión constituían violencia política de género.

Ante este tipo de situaciones, incluso hubo pronunciamientos leves de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dijo que desde el Gobierno federal “cualquier cosa que tenga que ver con la censura estamos en contra”.

Más información: https://www.nacion321.com/…/del-pan-a-morena-las-veces…/