lunes, abril 27, 2026
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CARRETERA EN SABANCUY ENTRA EN REPARACIÓN TRAS DESLAVE Y ALERTA CIUDADANASE INTERVIENEN TRAMOS AFECTADOS POR LA FUERZA DEL MAR

Luego de múltiples reportes de automovilistas y habitantes que advirtieron sobre el riesgo en un tramo carretero cercano a Sabancuy, autoridades informaron que ya se realizan trabajos para atender el deslave registrado entre el viaducto Playa Sabancuy y La Playita, particularmente a la altura del kilómetro 76.5.

Las denuncias ciudadanas señalaron que el oleaje comenzó a erosionar la base de la vía, debilitando la estructura y generando condiciones peligrosas para la circulación, lo que encendió las alertas en la zona.

Ante este escenario, se iniciaron labores para rellenar los segmentos dañados con el objetivo de frenar el avance de la erosión.

De acuerdo con la información difundida por la gobernadora Layda Sansores, se contempla la rehabilitación del terraplén, las terracerías y el acotamiento del pavimento, y anunció que la carretera será reconstruida.

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