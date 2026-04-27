LAYDA SE ADELANTÓ A LOS TIEMPOS AL IMPONER A PABLO Y SE LAVÓ LAS MANOS: ACISCLO; “SHOW POLÍTICO” PORQUE FALTA DEFINIR LA PARIDAD DE GÉNERO

El exdirigente del PRD en Ciudad del Carmen, Acisclo Paz López, consideró que el nombramiento de Pablo Gutiérrez se dio de manera anticipada, fuera de los tiempos políticos establecidos y podría responder más a una estrategia interna que a un proceso formal del partido, pues “la gobernadora Layda Sansores se adelantó a los tiempos para enviar el mensaje de que ella manda, pues no tenían por qué nombrarlo todavía, aunque también pudo ser para ‘amarrar’ al alcalde en Morena”, expresó.

Reiteró que se adelantó la gobernadora Layda Sansores, a quien atribuyó la intención de cumplirle políticamente a Gutiérrez Lazarus y aclararle que lo que ocurra de ahora en adelante es problema a nivel nacional, es decir, se lavó las manos como Poncio Pilato y lo “amarró” para evitar que se vaya a otro partido, pero le correspondía al dirigente estatal morenista, el chilango Erick Reyes León, hacer el nombramiento.

Asimismo, subrayó que aún falta una validación de la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Mario Delgado, por lo que no se puede considerar como designación definitiva.

Paz López también comparó este escenario con el caso de Omar García Harfuch, quien pese a encabezar encuestas, no fue finalmente el candidato porque le correspondía a una mujer, lo que podría repetirse en Campeche, pues aún no están definidas 2 candidaturas y si allá va varón, aquí correspondería a una mujer.

Además, refirió que le llamó la atención la tranquilidad de Liz Hernández, quien habló de nombramiento sin tener el visto bueno de la dirigencia nacional morenista, y por eso en las fotos Reyes León aparece al fondo como diciendo “yo vine, pero no soy responsable de esta cosa”, por lo cual puede tratarse de un show político.