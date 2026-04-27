INCENDIO EN ZONA DE MANGLARES DE ESTERO PARGO ALARMÓ A LA POBLACIÓN

Ciudad del Carmen.- Un fuerte incendio se registró en la zona de manglares de Estero Pargo, detrás del fraccionamiento Mundo Maya, en Ciudad del Carmen.

El siniestro provocó una densa columna de humo que atravesó gran parte de la Isla, lo que generó alarma entre la población.

Por su parte, cuerpos de emergencia acudieron al sitio para controlar el fuego y evitar su propagación. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.