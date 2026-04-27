INCENDIO DE TRÁILER EN VILLAMAR PARALIZA EL TRÁFICO EN LA CARMEN–CAMPECHE

Champotón.- La cabina de un tráiler comenzó a incendiarse a la altura del poblado de Villamar, sobre la carretera federal Carmen–Campeche, lo que movilizó a personal de la Marina y de la Guardia Nacional para atender la emergencia.

El fuego fue sofocado con el apoyo de una pipa de la Marina, mientras que elementos de la Guardia Nacional se encargaron de abanderar la zona.

Durante la contingencia, el tráfico se vio paralizado por varias horas. Posteriormente, la pesada unidad fue remolcada con el apoyo de una grúa del servicio particular.

Hasta el momento no hay reportes oficiales sobre este incendio; sin embargo, trascendió que pudo haberse tratado de un cortocircuito.

No se reportaron personas lesionadas, ya que el conductor logró descender de la unidad y solicitó apoyo a los números de emergencia.